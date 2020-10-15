Artan yemek ziyan olmasın: Yeşil mercimekli börek tarifi

Hem lezzetli hem de tasarruf ettiren yeşil mercimekli börek tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için yeşil mercimekli börek tarifi arıyor ya da yeşil mercimekli börek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yeşil mercimekli börek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Yeşil mercimekli börek tarifi

Yeşil mercimekli börek malzemeleri

4 adet yufka

1 su bardağı su

1 fincan zeytinyağı

1 yumurta sarısı

Yeşil mercimek yemeği

Yeşil mercimekli börek yapılışı

Mercimeklerin suyunu süzün ve kenara alın. Su ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Yufkayı düz bir zemine yayıp üzerine yağlı sulu karışımdan serpin. İkinci yufkayı da üzerine serin. Yufkaları 8 eşit parçaya bölün. Üçgen şeklindeki parçaların geniş kısmına mercimeklerden bir kaşık kadar koyup güzelce sarın. Sardığınız börekleri tepsiye yerleştirip üstlerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Dilerseniz susam da serpebilirsiniz. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra böreklerinizi fırına verin. 40 dakika kadar pişirdiğiniz böreği ayranla servis edin.



