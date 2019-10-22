Türkiye'nin en zeki köpeği olarak bilinen Max ne yazık ki hayatını kaybetti.

Ali Yeşilırmak'ın orijinal Facebook hesabından duyurduğu haber, Max'i yarışması sonrasında da takip edenler için oldukça üzücü oldu.









Max, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarışmış ve finalde ipi göğüslemişti. Sahibi Ali Yeşilırmak'la beraber şampiyonluğu horon teperek kutlayan Max, herkesin sevgilisi olmuştu.

Max ayrıca 2013 yılında 'Arkadaşım Max' isimli filmde oynamıştı.





Yarışma döneminde 2 yaşında olan Max, 9 yaşında dünyaya veda etti.





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Ali Yeşilırmak'ın Facebook açıklaması: