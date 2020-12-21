Yeter ki gel bana 20 senede bir gün

Satürn kaynaklı hastalıkları hafifletmek ya da iyileştirmek için Jüpiter etkisi taşıyan bitkilerden, taşlardan, yağlardan ya da uygulamalardan faydalanırız. Satürn ve Jüpiter birbirlerinin etkilerini nötrleyebilirler, arttırabilir ya da bozabilirler... Jüpiter genişletir, Satürn sınırlandırır. Jüpiter şişmanlatır, Satürn zayıflatır. 20 yılda bir görülen bu buluşma 21 Aralık 2020'de kesinleşecek. Tabii ki etkilerini birkaç zamandır hissetmeye başlamıştık, ama etki buluşmadan sonraki 20 yıl boyunca da hissedilecek.

Zayıflık ve şişmanlık timsali Satürn ve Jüpiter buluşuyor

Önceki yazılarımızda 2000 yılında gerçekleşmiş olan Jüpiter-Satürn kavuşumunun zorlayıcı etkilerinden bahsetmiştik. Bazı tıbbi astrologlar olarak korona salgınını bu buluşmanın etkileri dahilinde görüyoruz. Akciğer hasarına neden olan korona ailesinin 2002 Kasım'ında ortaya çıkıp, bundan sonra aralıklarla benzer salgınlar yapmasını da buna bağlıyoruz.

2000'deki buluşma ölümcül Algol yıldızının, elimizi kolumuzu bağlayan asteroit Admetos'un ve Deniz Canavarı Deneb Kaitos yıldızının etkilerini taşıyordu. Tsunamiler, depremler, karaların göçmesi, öldürücü saldırılar ve hastalıklar... Bu döngünün sonlarında da salgının en yaygın etkilerini görüyoruz. Ölümden önceki canlanma gibi, son buluşmanın etkileri de giderayak canlanmış görünüyor.

Yeni buluşma, yeni etkiler

Jüpiter ve Satürn bu sefer Kova burcunun ilk derecesinde birleşiyor, haliyle önümüzdeki 20 yıl Kova enerjisini daha fazla hissedeceğiz. Kova en soğuk, buzlanmaya en açık, bireysel hakları en fazla öne çıkaran burç. Önümüzdeki 20 yıl boyunca soğuk kışlar yaşama, hava elementi ve yıldız etkileriyle fırtınalar görme olasılığımız yüksek. Juno'nun kavuşumla uyumlu açısı kadın hakları ve temel bireysel haklar için daha aktif mücadelelere şahit olacağımızı gösteriyor.

Çok daha iyicil yıldızlar: Altair ve Albireo

Jüpiter ve Satürn Kartal takımyıldızındaki Altair ve Kuğu takımyıldızındaki Albireo ile kavuşum yapıyor. Altair de, Albireo da 20 yıl önceki kavuşumu etkileyen Algol yıldızı ile karşılaştırılamayacak kadar iyicil etkili ve güç getiren yıldızlar. Altair cesaret, eyleme geçme, özgürlük arayışı, başkaları için çalışma, Albireo ise aşağıdakileri gözetmek ile ilişkilendirilir.

Kavuşumun temel etkisi çok daha yumuşak olduğu halde kavuşum haritasındaki Mars-Plüton ve Venüs-asteroit Ceres kareleri tahıllar ve tarım ve Mars'ın deniz canavarının karnında yer alan Baten Kaitos yıldızıyla kavuşumu deniz kazaları, su baskınları konularında özellikle tedbir almamız gerektiğini gösteriyor. Telaşa kapılmayalım, 20 yıl önceki kavuşumda da deniz canavarının etkisi vardı ve üstelik kötücül Admetos asteroiti de kavuşumu etkiliyordu. Her kavuşumun hem olumlu hem olumsuz etkileri var. Önümüzdeki 20 yıl çok daha yumuşak etkiler görecek olsak da, en azından beklenen küresel ısınmanın tersine daha soğuk iklim şartları muhtemelen tarımı olumsuz etkileyecek.

Kavuşumun sağlığımıza etkileri

Kavuşum hava elementinde olduğundan zihinsel ve sinir sistemi hastalıkları, akciğer hastalıkları, yaralanmalar ya da kazalar, depresyon, kronik sağlık sorunları, bağımlılıklar, dolaşım sorunları, salgınlar gündemde olabilir. Jüpiter-Satürn kavuşumunun anlık etkilerinden de bahsedelim. Karaciğer ve kan şekeri sorunları, atar damarlarla ilgili problemler, metabolizmanın yavaşlaması birkaç hafta boyunca gündemimizde kalabilir.

Etkilerini şimdiden deneyimlediğimiz bu sorunlar bazen önümüze direkt çıkmayabilir, başka bir hastalık nedeniyle karaciğer ya da kan şekeri sorunu yaşıyor görünebiliriz örneğin. Her şekilde karaciğerimize ihtimam gösterme zamanı; her türlü suni besin, bitkisel destek olarak görülen gıda takviyeleri, çaylar, hatta vitamin destekleri çok dikkatli kullanılmalı bu ara, hatta en iyisi doğal ve yeterli beslenerek hiç takviye almamak, karaciğeri yoracak ağır yağlı ve karışık besinler yememek.

Mars-Plüton karesine gelince; geçen hafta da belirttiğimiz gibi yanıklar, organ küçülmeleri ya da kayıpları, ağır enfeksiyonlar, zehirlenmeler, parazitler tehdit oluşturabilir. Hijyene, besinleri iyi yıkayarak tüketmeye, besin takviyeleri-vitaminler-bayat gıdalar dahil her türlü zehirlenme riskinden kaçınmaya ve tabii ki salgın tedbirlerine özellikle önem vermemiz gerekecek.





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