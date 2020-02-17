Yetersiz beslenme erkeklerin spermlerine zarar veriyor

Bilim insanları, yetersiz beslenen erkeklerin spermlerinin zarar gördüğünü ve ileri dönemde hem kendilerinin hem de çocuklarının şeker hastası ve obez olma riski taşıdığını tespit etti.

Temel vitamin ve minerallerden yoksun olan düşük kaliteli yemekler, erkeklerde RNA moleküllerine zarar verebilir. Bu döllenmesi ve sağlıklı bir fetüs haline gelmesi için spermin bir yumurtaya doğru yüzmesine yardımcı olmak için çok önemlidir. Bu moleküllerin sadece hücrelere hizmet ettiği düşünülmüştü.

Doğan çocuklar da metabolik açıdan risk taşıyor

Ancak, araştırmacılar bu durumun fetüsün sağlığında önemli rol oynadığını düşünüyor. Beslenmesinde yeterli vitamin ve minerali alamayan erkeklerden doğan çocukların metabolik hastalıklar açısından risk taşıdığı belirtiliyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Qi Chen, “Sperm RNA'sı giderek DNA'nın ötesinde ek bir kalıtsal bilgi kaynağı olarak tanınıyor” dedi. Oi Chen; "Sağlıksız beslenme, stres ve toksine maruz kalma gibi çevresel faktörler, sperm RNA'larını yeniden şekillendirebilir.” diyor.

Daha önce, erkeklerin ve kadınların çocuklarına aktardıkları özelliklerden yalnızca DNA'nın sorumlu olduğu düşünülüyordu. Bu araştırma ile birlikte, bilim insanları sigara, kötü gıdalar ve alkolden kaynaklanan zararın miras alınabileceğini tespit etti.