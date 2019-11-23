“Yetişkinler her şeyin en iyisini bilmez”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), İstanbul İsveç Başkonsolosluğu iş birliğiyle 2014’ten bu yana devam eden “Genç Sesler Projesi” kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. Yılında “Çocuğun Katılım Hakkı: Neredeyiz?” başlıklı sempozyuma ev sahipliği yaptı.

“Çocukları dinleyin ve görüşlerini ciddiye alın”

Sempozyumunun ana konuşmacısı, geliştirdiği Lundy Modeli ile tanınan Queen’s Üniversitesi Çocuk Hakları Merkezi Eş Direktörü Prof. Laura Lundy oldu. “Çocuğun Katılımını Anlamlı Kılma: Çocuk Hakları Temelli Yaklaşım” başlıklı sunumunda Prof. Lundy “Çocuğun ifadesi yeterli değil” isimli makalesinde çocuğun katılım hakkının uygulanmasına dair önerdiği model üzerinden Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesine değindi.

Prof Lundy, “Bu madde çocukların sadece kendilerini ifade etmesini değil aynı zamanda kendilerine ilişkin kararlarda da etki sahibi olmalarının yolunu açıyor. Oyun hakkı, güven hakkı, bakım hakkı gibi haklara atıfta bulunuyor. Çocukları dinlersek, görüşlerini ciddiye alırsak diğer haklar da otomatik olarak uygulanmış olur” dedi.

Çocuğun katılım hakkı ve iletişimi anne karnında başlar

“Çocuklar katılım hakkına sahip olursa yetişkinler kontrolü kaybeder” ve “Yetişkinler her şeyin en iyisini bilir” tarzı yanlış algılara dikkat çeken Prof. Lundy, “Çocuğun katılım hakkı ve iletişimi anne karnında başlar. Bizim sorumluluğumuz bu özgürlüğü onlara sağlamaktır. Çocuklara seslerini duyurabilmeleri için güvenceyi vermeli ve bunun için uygun alanları yaratmalıyız” dedi.

Greta Thunberg, ekolojide çocuk katılımına büyük bir adım attı

Sempozyumun paralel oturumlarında çocuk katılımı ekoloji, kent, eğitim, aile, medya ve sivil toplum perspektiflerinden ele alındı. Ekoloji ve Çocuk Katılımı başlıklı oturumda söz alan Eğitim Reformu Girişimi’nden Burcu Meltem Arık, iklim krizinden en çok etkilenen kitlenin çocuklar olduğunu belirttiği konuşmasında, “Geleceğin sahibi olan çocukları karar alma süreçlerinde daha fazla görmeye başladık. Greta Thunberg, ekolojide çocuk katılımına çok büyük bir adım attı. Greta’nın da dahil olduğu 16 çocuk, küresel karbon emisyonuna neden olan Türkiye dahil 5 ülkeye dava açtı. Davayı kazanırlarsa iklim krizi çocuk hakları üzerinden anılacak çünkü kriz hak mücadelesine dönüştü” dedi.