Dünya Yetkili isim açıkladı! İthal edilen etlerde koronavirüs görüldü

Yetkili isim açıkladı! İthal edilen etlerde koronavirüs görüldü

Dünya

Yetkili isim açıkladı! İthal edilen etlerde koronavirüs görüldü

Kamboçyalı yetkililer, Hindistan'dan ithal edilen etlerde Kovid-19'a rastladı.

27 Temmuz 2021, Salı 22:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, özel bir şirket tarafından sevkiyatı yapılan 5 nakliye konteynerinden 3'ündeki dondurulmuş sığır etlerinde Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Konteynerlerdeki ithal etlerin bu hafta içinde imha edileceğini söyledi.

Kamboçya, sene başında Kovid-19 vakaları arttığı sırada Hindistan ile ithalatı geçici olarak askıya almış ancak Hindistan'da vaka sayılarının düşmesi üzerine geçen haftalarda ticareti tekrar başlatmıştı.

Ülkede şubat ayında başlayan aşı kampanyasında nüfusun yüzde 40'ına en az bir doz aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin toplandığı "Worldometer" internet sitesine göre, Kamboçya'da vaka sayısı 74 bin 386'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1324'e ulaştı.

AA

İlgili Haberler
Koronavirüs korkusu! Binlerce yabancı ülkeyi terk ediyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dijital Medya meselesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs korkusu! Binlerce yabancı ülkeyi terk ediyor