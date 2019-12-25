Sezon başında Bursaspor'a transfer olan Ukraynalı oyuncu Yevhen Seleznyov dertli. Bursaspor'un deplasmanda Menemenspor'a 2-1 yenildiği maçta 1 gol atan Seleznyov, maçın hakemini eleştirdi.

Son dakikalarda yaşanan bir pozisyonda hakem Kadir Sağlam'ın devam kararı vermesine oldukça sert çıkan 34 yaşındaki forvet, pozisyonun yüzde yüz penaltı olduğundan emin olduğunu açıkladı.

"Korktu"

Yevhen Seleznyov, tartışmalı pozisyon hakkında şunları söyledi: "Hakem penaltı verseydi bir gol daha atacağıma inanıyordum. Hakemi eleştirmek istemiyorum, her şeyde hata olabiliyor, herkes hata yapabiliyor ama yüzde 2 bin penaltı olduğunu düşündüğüm pozisyonda sadece korktuğu için penaltıyı çalmayacaksa bence bazı insanlar bu işi yapmamalı. Sahaya çıktığınızda bazı kurallara riayet etmiyorsanız işinizi yapmamalısınız"

Eğer pozisyona penaltı çalınsaydı ve Bursaspor golü atsaydı, maç 2-2 olacaktı. Süper Lig'e yükselmeye oynayan iki takımdan Menemenspor, aldığı galibiyetle 28 puana yükselip 2. sıraya yerleşirken, Bursaspor 24 puanla 7. sırada kaldı.



