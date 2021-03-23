Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver’in sorularını yanıtladı.

İşte Yiğit Bulut’un yaptığı açıklamalardan satır başları:

Yayına çıkmadan önce ben yeni Merkez Bankası Başkanımızla da görüştüm. Şahap Beyle… sonun Pazar günü yapmış olduğu açıklamalar Pazartesi yaptığı açıklamalar, bankalarla yaptığı toplantılar. Yine kendisinden aldığım bilgilerle bir kez daha üzerinden geçtim. Bir spekülasyon yapıldı Pazar akşamından itibaren özellikle yurt dışı kaynaklarında Türkiye’de ciddi anlamda kara pazartesi denilen bir gün yaşanacağını Türkiye’nin ciddi anlamda sıkıntıya düşeceğini çünkü Türkiye’nin olağanüstü adımlar atılacağı söylenen ciddi bir spekülasyon yapıldı.

Ve bu spekülasyon üzerine de bir manipülasyon yapıldı. Dolar kurunda özellikle TL, dolar arasındaki ilişkide 8.48’e kadar kurun itildiğini ardından piyasanın açılması ile de 7.70’lere geri çekildiğini gördük.

Burada sayın Merkez Bankası Başkanı’ndan başlayarak, kendisi ile yaptığımız konuşmada çok net ifade etti. Herhangi bir olağanüstü toplantı yapılmayacak. Altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir olağanüstü toplantı yapılmayacak. Olağanüstü toplantı yapılarak faizin bir anda 5 puan, 10 puan aşağı çekileceğini iddia edenler var. Bunlar televizyonlarda maalesef önlerinde de akademik unvanlar var. Bütün akademisyenlerden özür diliyorum. Ama altını çizerek söylüyorum bu tamamen yalandır. Bu tamamen bir uydurmadır. Bu bir bilgi değildir. Yani içeriden alınmış bir bilgi ile yapılmış haber veya cümle değildir. Doğrusu sayın Bakan’ın, Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamalar, Bankalarla yaptığı görüşmede söyledikleri ve Cumhurbaşkanı Baş danışmanı sıfatı ile burada ben bir kez daha söylüyorum. Herhangi bir olağanüstü toplantı yapılmayacağını Merkez Bankası Başkanı’mız bu sabah yine teyit etti. Yani ortaya atılan haber yalandır.

SERBEST PİYASADAN VAZGEÇİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Son 20 yılda serbest piyasadan nasıl taviz verilmediyse, önümüzdeki süreçte de serbest piyasadan vazgeçilmesi mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik vizyonu bellidir. Piyasa zorlamasına rağmen serbest piyasadan taviz verilmediyse yine verilmeyecek.

Merkez Bankası Başkanı dedi ki "Bankalar kendi bilançosuna bakacak, biz kendi bilançomuza bakacağız." Gerçek serbest piyasa bu aslında.

‘SÖYLEMLER MERKEZ BANKASI BAŞKANI’NI KÜÇÜLTMEYE YÖNELİK’

MB Başkanı için köşe yazarıydı MB başkanı oldu. Gazeteci olmak onurlu bir iştir. Gazeteciden MB başkanı oldu diyorlar, bunu reddediyorum. Şahap Bey'i uzun yıllardır tanırım. 32 yaşında bir bankanın Genel Müdür yardımcısı oldu. Doçent oldu, profesör oldu. Bankacılık konusunda profesördür.

Söylemler MB Başkanını küçültmeye yönelik. Bu ülkenin insanlarının ağzına yakışmaz.

Yapılan spekülasyonlarda 128 milyar dolar satılmış deniyor. Ne zaman 128 milyar dolar rezerv vardı? Bana tarih söylesinler, ya da istifa etsinler. Brüt rezerv ile net rezerv arasındaki farkı bilmeyenler yalan söylüyorlar. 128 milyar dolar sattınız, bilançonun sağ ve sol tarafı var. 128 milyar doların karşılığı TL oluşması lazım. 128 milyar doları sattılar diyorlar. Eski bakan çıkıp söylüyor. Cehaletten söylüyorsan yaptığın bakanlığa yazık. Bunu nasıl bilerek çıkıp vatandaşa yalan söylüyorsun. Yalan söylemesinler. Brüt rezerv 135 milyar doların üzerine çıktı. Şimdi yine oraya doğru ilerliyor. Ama hiçbir zaman 128 milyar dolar satılabilir rezerv olmadı.

‘HALKI YANILTMAK İSTEYENLERE SİTEMİM VAR’

Cehaletten söyleyenlere sözüm yok, halkı yanıltmak isteyenlere ciddi anlamda sitemim var. 2001'de Türkiye kriz yaşadı, 1994'te yaşadı. 2008'de dünya krize girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan teğet geçecek dedi teğet geçti. Eski gazeteci çıkıyor. Türkiye IMF'le anlaşmak zorunda diyor. Bu sana mı kaldı. Böyle bir şey olmadığını herkesten çok sen biliyorsun.

Ülkeleri kontrol etmek isterler, 2001'de de öyle oldu kontrol altına aldılar. Kemal Derviş Türkiye'ye gelirken özel yetkili bakan olarak uçaktan indi. IMF 350 lira ücretle işçi çalıştırın dedi. Çin'den daha fazla çalışan olsun ama yokluğa çalışsın dedi IMF. IMF konusu yok, onu herkes unutsun.

‘TÜRKİYE'NİN ÖDEMELER DENGESİ SORUNU YOK’

Türkiye'nin ödemeler dengesi sorunu yok. Geçen sene 95 milyar dolar ihtiyacı oldu bunu karşıladı. Bugüne geldiğimizde dün akşam baktığımda 5.1 milyar dolar vatandaş döviz sattı. 7.90-7.80'den. Şirketler de 2.3 milyar dolar sattı. Bunlara baktığımızda 220 milyar dolar rezerv var. Evlerdeki, yastık altındaki, yurtdışındaki paraları söylemiyorum. Türkiye'nin döviz sorunu yok. 180 milyar dolar şirketlerin acil dolar ihtiyacı var diyorlar. Neden şirketler sattı? Demek ki daha aşağıdan alabileceğini düşünüyorlar.

‘ALTIN MI, DOLAR MI, KRİPTO PARA MI… BUNU BİLMİYORUZ’

10 sene sonra en değerli şey altın mı, euro mu, kripto para mı yoksa tarım arazisi mi? Doların olup olmayacağını bilmiyoruz. Gümüşün platinin değerini bilmiyoruz. Yeni bir paradigma ortaya çıkıyor. Zihinlerimizi dolarizasyondan çıkarmamız lazım. 1960'lardan sonra bize giydirilmiş bu dolarizasyon. Hazine bonosunu satmayanlar dolar 30 lira olsa da yine karda. 50 katına çıkan döviz var mı? Yok...

Borsada şimdi alım başladı. Geri dönüp toplamaya çalışıyorlar. Ucuza satanlar "Aaa ben niye sattım" diyecek. Dövizde ciddi satış var. Bu ülke bizim, bu ülke devrilirse gidip başka ülkede gidip yaşayabilecek belki 10 bin kişi vardır.

‘TÜRKİYE KİMSENİN UĞRAK, GEÇİŞ YERİ DEĞİLDİR’

MB Başkanı değişiminden önce de algı operasyonu vardır. "Erdoğan gitsin yeter ki Türkiye de gitsin beraber" diyen insanlar var. Niye sıcak paraya ülke teslim edilmiyor. Bu ülkede sıcak parayı sunup keyif süren bakanlar oldu. Neden yabancılar Türkiye'ye yabancılar döviz getiriyor, yüzde 40-50 para kazanıp gidiyorlardı. Türkiye kimsenin uğrak, geçiş yeri değildir.

Birçok Çinli firma fabrika kurmak için arazi arayışı içindeler. Ekonomide üretim bazlı modelin ortaya çıkması gerekiyor. Ev alacaksınız yüzde 22 faizle aldığınız evin parasını ödeyemezsiniz. Yüzde 22 faizle iş kurarsanız işçilerin maaşını ödeyemezsiniz.

‘LÜTFEN KARA PROPAGANDAYA İZİN VERMEYİN’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gerçek piyasa koşullarından kopmadan" sözüyle hareket etmeliyiz. MB toplantısı tarihinde yapılacak ve gerçeklere göre karar verilecek. Sizle konuşurken 7 olan düşüş yüzde 4'e geriledi. Dolar 7.80'di, 7.75 geçiyor. Vatandaş satıyor. 7.50'de dengelenir diye satıyor. Sermaye piyasasının düşmesi için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketi dün yüzde 10 düşmüştü şimdi yüzde 5 ekside.

Lütfen kara propagandaya izin vermeyin. Cüneyt Özdemir'le konuştum. "Kara pazartesi deyip beni mi eleştiriyorsun" dedi. Cüneyt'i kastetmiyorum. Ama yurtdışında kara pazartesi yayınları yapıldı. Bunları yapıp içerde piyasaya sunanlar da oldu. Ülke devrildi, işsiz kaldık. Kimin işine yarayacak? Konuşanlar yurtdışında evi olanlar gidecek. Biz ne olacağız? Bu tip spekülasyonlara gerek yok. Bankalar paralara el koyacak deniyor. Bu tip şeylere itibar edilmesin.

‘BU FAİZ KALDIRILAMAZ BİR FAİZ. BUNU DÜŞÜRECEĞİZ’

Tekrar altını çiziyorum. Asla ve asla olağanüstü bir adım atılmayacak. Ekonominin gereksinim ve gerçekleri dışında zorlama, radikal bir adım atılmayacak. Cumhurbaşkanımızın 2023 paradigması ve ekonomi de var içinde. Yüzde 6'yla taşıt kredisi almak istemez misiniz?

Bu faiz kaldırılamaz bir faiz. Bunu düşüreceğiz. Ekonomiyi büyüterek, içerden ısıtarak büyüteceğiz. Dolar 7.69 liraya geldi biz konuşurken. 7.50'de doların dengelenmesi normal. Türkiye'nin döviz sorunu yoktur, siyasi sorunu yoktur.

Enflasyonla mücadelede dönem dönem yavaşlamalar oldu. Açık seçik itiraf etmek lazım. Ama enflasyonla mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cümleyi söyledi "Faiz enflasyonun sebebidir" dedi. Yüzde 22 faizle kredi alıyorsanız üretim yapıyorsanız satarken o faizi fiyatın üstüne koymak zorundasınız.

‘BU ÜLKEDE YÜZDE 4.61 FAİZ GÖRDÜK BİZ’

Boş ekranlarda atıp tutmayın. Gelin paradigmayı tartışalım. Faiz yukarı gittikçe, enflasyon da yukarı gidiyor. Faizler düştüğünde enflasyonda da düşüşler görülecek. Yüzde 20 faizin olduğu ortamda enflasyonun yüksek olması normal.

Bu ülkede yüzde 4.61 faiz gördük biz. Faizin ve enflasyonun tek haneye düştüğü modeli, çalışmayı ortaya koymak gerekiyor. Asla ve asla radikal zorlamalarla değil, ekonominin gerçekleri doğrultusunda.

Ekonominin büyüdüğü, büyütüldüğü, ihracatın arttığı, dövizin bollaştığı, faizin düşerek enflasyonu aşağı bastığı modelden bahsediyorum.