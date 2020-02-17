‘Geçmişimdeki acıları ve sıkıntıları neden yok edemiyorum?’

‘Gelecek bana neler getirecek?’

Bu sorular zihninizi meşgul ediyor, şimdinin mucizevi gücünü yaşamanıza engel oluyor ve sizi zorluklarla, güvensizliklerle karşı karşıya mı bırakıyor?

Pema Chödrön bu kitapta Budist bir öğreti olan shenpa’dan yola çıkarak zihnin belli alışkanlıklarının kişiyi nasıl ‘yakaladığını’ ve kızgınlık, suçluluk, nefret ve bağımlılık gibi duygulara yönelttiğini açıklıyor. Chödrön davranışlarımıza, tepkilerimize ve düşüncelerimize takılı bir ‘kanca’ olduğunu, bu kanca orada kaldığı müddetçe kalıplarımızın değişmediğini ve aynı hikayenin tekrar tekrar yaşandığını vurgulayarak bunu tersine çevirmek için kalbi her saniyedeki sonsuz olasılıklara açmanın önemini anlatıyor.

Yaşamınızdaki sonsuz şimdiye ve değişime kucak açarak yıkıcı alışkanlıklardan kurtulmak, yepyeni bir özgürlük ve mutluluk hissi deneyimlemek şu an elinizde.

Yazar hakkında:

Pema Chödrön; ünlü meditasyon ustası Chögyam Trungpa'nın önde gelen öğrencilerinden biridir; meditasyon ve farkındalık üzerine pek çok kitap yazmıştır. Kuzey Amerika'daki Batılılar için kurulan ilk Tibet manastırı olan Nova Scotia, Cape Breton, Gampo Manastırı'nda yerleşik öğretmendir.







