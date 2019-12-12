Yıl ve yaş şartı yok! 7000 günle kıdem tazminatı

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında ‘emeklilik hakkıyla kıdem tazminatı hakkı’ konusu geliyor. Bunun için kişinin hemen emekli aylığı bağlanmasına gerek yok. Bir başka deyişle yaş dışında emeklilik için gerekli olan prim gün süresi ile sigortalılık süresini tamamlayanlar istifa ederek işyerinden kıdem tazminatını alabilir. Burada ince ayrıntılar ve kritik tarihler söz konusu.

3600 veya 4500 günle

8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK’dan “Kıdem tazminatı alabilir” yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 9 Eylül itibarıyla işe girenlerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödeme şartı aranıyor. 25 yıllık sigortalılık süresini aynı işyerinde tamamlamak da gerekmiyor.

Kadın 58 erkek 60

Yasalara göre; kıdem tazminatında ‘emeklilik için aranan şartlardan yaş dışındaki şartların’ oluşması gerekiyor. 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanların iki farklı emekli seçeneği bulunuyor. İlki 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7000 gün prim ödeme süresi ki bu en önemli konu.

19 yıl 5 ay 10 gün

7000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. Bir başka deyişle 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK’dan yazı alarak çalıştığı yerden istifa edip kıdem tazminatını yasal olarak alabilir. 2000 yılının ortalarında işe başlayıp aralıksız çalışan SSK’lılar bugünlerde 7000 günü tamamlayacak. 7000 günü dolduranlar işten ayrıldığında tazminat hakkı doğacak. Bu konu çok bilinmediği için bazen SGK çalışanlarının da ‘25 yıl sigortalılık süresi gerekir’ bilgileri verdiği ifade ediliyor. İşi şansa bırakmamak için yazılı talepte bulunup yazılı cevap almakta fayda var. Özetle 25 yıl 4500 gün veya 7000 gün prim şartlarından hangisi önce tamamlanırsa ona göre kıdem hakkı doğar.