Yılbaşı ağacı nasıl süslenir?

Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde akla ilk gelen şey çam ağacı oluyor. Evinize ayrı bir hava katacak olan ışıl ışıl bir çam ağacı hazırlamak istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Çam ağacı nasıl süslenir sorusunun cevabını merak ediyorsanız sizler için araştırdığımız bilgilere göz atabilirsiniz. İşte çam ağacı nasıl süslenir sorusunun cevabı…

ODANIZA UYGUN BOYUTLARDA ÇAM AĞACI SEÇİN

Oda boyutuna uygun çam ağacı seçmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer odanız büyükse büyük boylarda bir çam ağacı seçmeniz daha uygun olacaktır. Ancak çam ağacını koyacağınız oda küçükse daha küçük boyutlarda çam ağacı seçmeniz gerekir. Küçük boylarda çam ağacı seçerek zengin süslemeler kullanmak çam ağacınızı daha güzel ve gösterişli bir hale getirecektir.

IŞIKLANDIRMA

Ağacınızın daha gösterişli ve göz alıcı olmasını sağlamak için ışıklandırmayı da unutmamanız gerekir.

EV YAPIMI SÜSLER

Çam ağacınızı süslemek için mutlaka hazır alınan süslerden kullanmanıza gerek yok. Evde de çam ağacı süsü yapabilmeniz mümkün. Böylelikle çam ağacınız daha ekonomik ve özgün olacaktır.

RENKLİ TOPLAR KULLANIN

Çam ağacınızı renkli ve çeşitli toplarla da zenginleştirebilirsiniz. Ancak bu durumda birbiriyle boy olarak orantılı topları kullanmanız daha doğru olacaktır.





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