Yılbaşı ağacı nasıl süslenir?
Çam ağacı süsleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ve çam ağacı nasıl süslenir sorusunun cevabını merak ediyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte adım adım çam ağacı nasıl süslenir sorusunun cevabı…
Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde akla ilk gelen şey çam ağacı oluyor. Evinize ayrı bir hava katacak olan ışıl ışıl bir çam ağacı hazırlamak istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Çam ağacı nasıl süslenir sorusunun cevabını merak ediyorsanız sizler için araştırdığımız bilgilere göz atabilirsiniz. İşte çam ağacı nasıl süslenir sorusunun cevabı…
ODANIZA UYGUN BOYUTLARDA ÇAM AĞACI SEÇİN
Oda boyutuna uygun çam ağacı seçmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer odanız büyükse büyük boylarda bir çam ağacı seçmeniz daha uygun olacaktır. Ancak çam ağacını koyacağınız oda küçükse daha küçük boyutlarda çam ağacı seçmeniz gerekir. Küçük boylarda çam ağacı seçerek zengin süslemeler kullanmak çam ağacınızı daha güzel ve gösterişli bir hale getirecektir.
IŞIKLANDIRMA
Ağacınızın daha gösterişli ve göz alıcı olmasını sağlamak için ışıklandırmayı da unutmamanız gerekir.
EV YAPIMI SÜSLER
Çam ağacınızı süslemek için mutlaka hazır alınan süslerden kullanmanıza gerek yok. Evde de çam ağacı süsü yapabilmeniz mümkün. Böylelikle çam ağacınız daha ekonomik ve özgün olacaktır.
RENKLİ TOPLAR KULLANIN
Çam ağacınızı renkli ve çeşitli toplarla da zenginleştirebilirsiniz. Ancak bu durumda birbiriyle boy olarak orantılı topları kullanmanız daha doğru olacaktır.
www.milliyet.com.tr/pembenar/