Yıldız Derbisi Özel programı D-Smart’ta gündemi belirledi

Mustafa Cengiz, Metin Sipahioğlu, Yusuf Günay ve Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamalarına yer verilen programda, duayen spor yazarı Kemal Belgin yıldız sisteminin nasıl başladığını aktarırken, bir başka duayen spor adamı Orhan Ayhan geçmiş dönem ligleri ve şampiyonluklar hakkında önemli bilgiler aktardı.

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, şampiyonluk sayılarının maddi karşılığını anlatırken, tarihçi Melih Şabanoğlu liglerin tarihi gelişimlerinden bahsetti.

Ünlü oyuncu Şoray Uzun’un görüntülü katıldığı programda deneyimli spor adamları görüşlerini aktarırken, Radyo D programcısı Eftalya Nur ilginç sorularıyla stüdyo konuklarını gülümsetti.