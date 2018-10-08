Yıldız Holding’in CEO’su Mehmet Tütüncü oldu

ÜLKER, McVitie’s, Godiva gibi atıştırmalık şirketlerini de bünyesinde bulunduran, 55’i Türkiye’de olmak üzere toplam 80 fabrikasında bisküviden çikolataya, sakız şekerlemeden yağa, dondurulmuş gıdadan kişisel bakıma kadar birçok farklı alanda üretim yapılan Yıldız Holding’de üst düzey atama yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı Murat Ülker, Başkan Yardımcılığı ise Ali Ülker tarafından yürütülen Yıldız Holding bünyesinde 22 yıldır üst düzey sorumluluklar alan Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı

. Yıldız Holding CEO’luğuna da getirilen Tütüncü ayrıca Ülker CEO’luğu görevini yerine getirmeye devam edecek. Türkiye’yi 4 milyarlık bir coğrafyada temsil ettiklerini hatırlatan Tütüncü şu değerlendirmeyi yaptı: “Fabrikalarımızda bisküvi çikolata, kek, sakız, şekerleme, yağ, dondurulmuş gıda, işlenmiş et ve kişisel bakım gibi birçok farklı alanda üretim yapıyoruz. 45 bini Türkiye’de, 15 bini de yurtdışında olmak üzere toplam 60 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. 42.3 milyar TL ciroyla tamamladığımız 2017 yılının ardından bu sene de büyümemizi devam ettirmek için çalışıyoruz. Holdingimizin önemli şirketlerinden Ülker’de de, Türkiye’deki ARGE ve inovasyon merkezlerimizin yanı sıra yeni teknolojiye sahip üretim tesislerimizdeki verimlilikle rekabet gücümüzü, satışımızı ve karlılığımızı artırıyoruz.

Satın alınan ve yeni piyasaya sürülen birçok markanın üretimlerini Türkiye’de yapıyor, dünyanın birçok noktasına ihraç ediyoruz. Tüm bunlar Ülker için yarım milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli ve markamızın Türkiye’nin üretim üssü olması anlamına geliyor. “Made in Turkey” ürünlerimizle ülkemizin ve Türk sanayicisinin neler yapabileceğini dünyanın dört bir yanında gösteriyoruz.”

1996 YILINDA ÜLKER GIDA’DA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Tütüncü, Yıldız Holding bünyesindeki ilk görevine, 1996 yılında Ülker Gıda A.Ş.’de İşletmeler Koordinatörü olarak başladı. Ülker Bisküvi ve Çikolata fabrikaları Genel Müdürlüğü, Ülker Grubu Başkan Yardımcılığı, Gıda ve İçecek Grubu Başkanlığı, Gıda Grubu ve Ulker International Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılında Yıldız Holding bünyesinde kurulan pladis organizasyonuna Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya’dan sorumlu Bölge CEO’su olarak atandı. 2017 yılında Güney Asya ve Latin Amerika bölgeleri ile pladis Global Bilgi Sistemleri ve İş Modelleri Dönüşüm sorumluluğunu da alarak CEO Yardımcısı olarak görevine devam etti.

pladis CEO Yardımcısı olarak, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika, Orta Asya, Güney Asya ve Latin Amerika sorumluluklarına ilaveten, 2018 yılı Haziran ayından itibaren Global Yatırımlar ve Operasyonel Mükemmellik süreçlerine de liderlik etti.

TÜGİS Yönetim Kurulu üyesi olan Tütüncü, birçok Türk ve yabancı sektörel organizasyona da üye. FoodDrinkEurope Yönetim Kurulu ve FoodDrinkEurope Liaison Komite’de de yer alıyor.