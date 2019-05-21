Yıldız Tilbe: Beni istemiyorlar

Yıldız Tilbe, geçen gün Akmerkez'de kameralara yansıdı. Otoparktan AVM'ye girerken görüntülenen Tilbe, önce şaşırıp ardından gülümseyerek poz verdi.

"Beni nereden görüp yakaladınız?'' diyen ünlü şarkıcı, yeni bir single çıkarmak üzere olduğunu belirtti.

Televizyon programı yapmak isteyip istemediği sorulan Tilbe, "Evet istiyorum. Ama galiba kanallar beni istemiyor” diyerek güldü. (Milliyet)

Bu haberi de okudular Yıldız Tilbe, konserlerden aldığı ücretleri sosyal medya hesabından paylaştı