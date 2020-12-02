Magazin Yıldız Tilbe: Ne aşı, ne çip, ne HES! Kabul etmiyorum

Yıldız Tilbe: Ne aşı, ne çip, ne HES! Kabul etmiyorum

Magazin

Yıldız Tilbe: Ne aşı, ne çip, ne HES! Kabul etmiyorum

Dünya Covid-19 salgınını sona erdirecek aşı için umutla beklerken, Yıldız Tilbe’nin sosyal medya paylaşımları tartışmalara yol açtı. Şarkıcı Twitter’da tepki çeken mesajlar yayınladı: “Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum.”

02 Aralık 2020, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kışın gelmesiyle corona virüs vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Bilim dünyası salgını sona erdirecek Covid-19 aşısının çalışmalarına hız verdi. Alman ve Çin menşeli ilk aşılar dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanmaya başlandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Çin’den ithal edilen ilk aşıların önümüzdeki aydan itibaren Türkiye’de de başta sağlık çalışanları olmak üzere uygun görülen kişilere yapılmaya başlanacağını açıklandı.

'Devlet bana zorla aşı yaptıramaz'

Aşı açıklamasının ardından Yıldız Tilbe beklenmedik bir çıkış yaptı. Sanat dünyasının sıra dışı isimlerinden Yıldız Tilbe, tüm dünyanın umutla beklediği Covid-19 aşısına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında aşı yaptırmayacağını duyuran Tilbe’nin mesajları büyük tepki çekti. Şarkıcı, Twitter hesabına şöyle yazdı:

“Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir.”




İlgili Haberler
Yıldız Tilbe saçlarını asker tıraşı yaptıYıldız Tilbe'nin yol verme kavgasındaki cezası belli olduYıldız Tilbe'den sosyal mesafesiz konserYıldız Tilbe konserinde Berkay'a maske tepkisi!Yıldız Tilbe Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluştu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda roller değişti
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gülşen Bubikoğlu: Balkonda biraz güneşlenme