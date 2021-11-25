Yılın inovasyon ödülünü aldı

Sert, orta sert, yumuşak ve orta yumuşak olmak üzere, 4 farklı yatağı, tek üründe buluşturduklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Eren Çağlar Niron, "İyi bir uyku ile yeni güne mutlu başlamak için yapmanız gereken tek şey bir Leobed yatağı alıp doğru tarafı seçmeniz. Çünkü aynı yatakta bütün özellikler bir arada bulunuyor. Yani artık yanlış yatak seçme dönemi bitti" diye konuştu. .

BAYİLERE BÜYÜK KOLAYLIK

'Yılın İnovasyon Ödülü'nü kazandıkları ürünlerini bayiler için daha keyifli bir ticaret aracı haline getirdiklerini belirten Niron, şunları söyledi: "Mevcut sistemde bayilerin müşterilerini bekletmeden hızlı sevkiyat yapabilmesi için stoklu çalışması gerekiyor. Bu da doğal olarak hem yer hem fazladan çalışan hem de finansman ihtiyacı doğuruyor. Böylede yatırım maliyeti de artıyor. Biz Leobed olarak stok ve sevkiyatı bayilerimiz için sorun olmaktan çıkardık. Bayimizin yapması gereken tek şey ürünü göstermek olacak. Biz bir günde ya da en fazla 72 saat içinde ürünü müşteriye ulaştıracağız. Bir de tüketiciler kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmak istiyor. Bu da bayilere ekstra bir yük daha getiriyor. Biz kendi sistemimizi kullanarak bu sorunu da ortadan kaldırıyoruz. Kredi kartı ile taksitli alışverişlerde komisyon ücreti almıyoruz. Böylece bayilerimiz stok, sevkiyat ve komisyon ücreti olmadan daha karlı bir ticaret yapmış oluyor."

İlandır