Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz!

Kahve, toplumumuzda vazgeçilmeyen içecekler arasında yer almaktadır. Peki toplumumuz tarafından bu kadar çok sevilen, misafirlere ikram edilen kahveyi doğru pişirmeyi biliyor muyuz?

KAHVEYİ AĞIR ATEŞTE PİŞİRMEK YANLIŞ

Kahve pişirmede en önemli detay, kahvenin doğru kavrulmuş ve doğru öğütülmüş bir çekirdeğinin olması ve tabii ki doğru pişirilmiş bir kahve olmasıdır. Kahvenin ağır ateşte pişirilmesi yapılan en büyük yanlışlardan biridir. Türk kahvesinin temel sıkıntılarından bir tanesi çekirdeğinin çok iyi seçilmemesi ve doğru çekirdekle pişirilmesi gerektiğidir.

KAHVE ÖZÜNDE TATLI BİR MEYVEDİR

Kahvenin temeli acı değil tatlı bir meyvedir. Gürs, kahvenin yanlış kavurarak, yanlış pişirerek, fazla pişirerek ve uzun tutarak acılaştırıldığını, acı olduğu için insanların yanında tatlı bir şeyler yeme gereksinimi duyduğunu, oysa kahvenin özünün tatlı olduğunu vurguladı.

KISA SÜRELİ PİŞİRMEK GEREKİYOR

Kahve pişirirken yapılan en büyük yanlışlardan biri de kahveyi soğuk suyla pişirmektir. Oda sıcaklığı ve üstü ile kahveyi pişirmek gerekiyor, en önemli püf noktası pişirme süresidir. Pişirme süresinin kısa olması gerekiyor. Kısa sürede pişen kahvenin kokusunu alabiliriz, tadı acı olmaz.