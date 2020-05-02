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Kültür & Sanat Yılmaz Erdoğan karantina günlerini senaryolaştırdı

Yılmaz Erdoğan karantina günlerini senaryolaştırdı

Kültür & Sanat

Yılmaz Erdoğan karantina günlerini senaryolaştırdı

Yılmaz Erdoğan, karantina günlerinde 'Babam ile Sosyal Mesafe' adını verdiği yeni bir dizi projesi üretti. 'Baba' karakterini kendisinin canlandıracağı 'Babam ile Sosyal Mesafe', bir baba ile oğlunun girdiği zoraki karantinada yaşadıklarını hikâye ediniyor.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Karantina günlerini Köyceğiz'de geçiren Yılmaz Erdoğan, yeni projeleri üzerine çalışırken dünyanın gündeminden yola çıkarak bir yenisini daha programına ekledi. 'Babam ile Sosyal Mesafe'... Adından da anlaşılacağı üzerine Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı yeni hikâye karantina günleriyle ilgili.

50 yaşındaki bir adam eşiyle tartışarak oğlunun evine gider. Gittiği gün de karantina tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Baba ve arasının limoni olduğu oğlu aynı evin içinde kala kalır. Yılmaz Erdoğan, dizide 'Baba' karakterini canlandıracak. Oğlu rolünde kendisine kimin eşlik edeceği konusunda çalışmalar devam ediyor.


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