Süper Lig'de Başakşehir'e 2-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları:

54. dakikada golü yediğimiz pozisyon VAR'dan döndü, hem de birçok pozisyon geçtikten sonra VAR'dan döndü. Kırılma noktası orası. Biz bugüne kadar VAR'sız oynuyoruz zaten.

'BAŞAKŞEHİR'E YAKIŞTIRAMIYORUM'

45 puan yapmak şimdi daha zorlaştı ama inanıyorum. Çocukları da soyunma odasında öptüm, yarınki antrenmanı da iptal ettim. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmak zorundayız

Başakşehir gibi bir takımın bu durumda olmasını yakıştıramıyorum. Galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum.

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