TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan Samsunspor'da keyifler yerinde. Takımın efsanelerinden Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından performansı yükselen Samsunspor, TFF 1. Lig'e çıkma yarışı veren takımlar arasında favorilerden.

En yakın rakibi Manisa'yla arasında 5 puanlık fark olan lider Samsunspor, son olarak kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.

Maçı 3-0 kazanan Samsunspor'da tribünlerde büyük bir coşku vardı ve maçı 12 bin kişi izledi.

Bu coşkunun en ilginç ortağı ise kuzuydu. Bir Samsunspor taraftarının tribüne getirdiği kuzu, hem stadta hem de sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Samsunspor, geçen sezon play-off'larda çeyrek finalde Sakaryaspor'a elenmişti.