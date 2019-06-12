YKS’de son viraja girildi, uzmanlardan çok önemli uyarılar var!

YKS maratonunda sona gelindi. 2,5 milyon adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. Peki, adaylar, bu son 1 haftayı ve sınav anını nasıl değerlendirmeli? Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sınavla ilgili konuşmalardan da uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor. Sınav anına ilişkin de tüyolar veriyor.

YOĞUN ŞEKİLDE DERS ÇALIŞMAK YERİNE, SORU ÇÖZÜMLERİNE ODAKLANIN

Tözeniş, son bir haftanın doğru değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu önerileri sıraladı:

- “Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanmalısınız.

- Bol bol deneme sınavı çözün.

- Yeni konu çalışmaktan ziyade zihninizde tam oturmamış konular varsa onları tamamlayın.

- Çalışma sisteminiz ne ise son güne kadar o sistemle devam edin.

-Sınavdan önceki günü dinlenmeye ayırın. Eğer bir gün öncesinde kendinizi rahat hissetmezseniz çok yoğun olmamak kaydıyla ders çalışabilirsiniz.

SINAVLA İLGİLİ KONUŞMALARDAN UZAK DURUN!

-Sınavdan bir önceki gün mutlaka sınav yerinizi görün.

- Sınavla ilgili konuşmalardan uzak durmaya çalışın.

- Bedensel ve zihinsel yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durun.

- Sınavdan bir gün önce erken yatmaya çalışın. Hatta bu haftadan itibaren uyku düzeninizi sınav sabahına göre ayarlayın.”

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ AKŞAMDAN HAZIRLAYIN

- Sınav Giriş Belgenizi akşamdan hazırlayın. ‘Sınav Giriş Belgeleri’ ÖSYM tarafından adaylara posta yoluyla gönderilmeyeceğinden Sınav Giriş Belgenizin çıktısını www.osym.gov.tr sitesinden alabilirsiniz.

- Sınav sabahı alışık olmadığınız kahvaltı yerine rutin kahvaltınızı edin.

- Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edin.

EN GEÇ YARIM SAAT KALA SINAV YERİNDE OLUN

Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, sözlerini şöyle sürdürdü:

- “En geç yarım saat kala sınav yerinde olun.

- Sınav anında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Arada derin nefesler alarak kendinizi rahatlatın.

- Deneme sınavlarında uyguladığınız sistem ne ise gerçek sınavda da o sistem üzerinden ilerleyin.

YAPAMADIĞINIZ SORULARI İKİNCİ TURA BIRAKIN

- Turlama yöntemi zamanı verimli kullanmanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. İlk olarak yapabildiğiniz sorular üzerinden ilerleyin, yapamadığınız soruları ikinci tura bırakırsanız bir soru üzerinde çok fazla zaman harcamaktan da kurtulmuş olursunuz.

- Zaman kaybı ve kaydırma riskine karşı cevapları önce soru kitapçığına ardından hemen cevap kâğıdına işaretleyin.

-Unutmayın ki sınav yalnız bilgilerinizi ölçer, siz her şeyden daha değerlisiniz.”