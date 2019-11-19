Yoga eğitmeni Zeynep Uras yoğun bakımda

İstanbul Yeniköy'de yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen yoga eğitmeni Zeynep Uras, dikkatsiz bir sürücünün hatasıyla yere savruldu. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Uras, hastanede yapılan ilk müdahale sonrası yoğun bakım servisine alındı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet A. ise işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Ahmet A., ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihangir ve Caddebostan’da yoga eğitimleri veren Zeynep Uras için yogaseverler “Kalplerimiz bir! Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma alınan Zeynep Hoca’mız için şifa dileklerini, dualarını, kalbindeki sevgiyi gönderen herkese sonsuz teşekkürler” mesajı yayınladı.



