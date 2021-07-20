Yol kısaldı Erdek doldu, taştı!

Bodrum, Alaçatı, Çeşme, Datça, Kaş... Hiçbiri gündemde değilken İstanbulluların akın ettiği, ünlülerin mekan tuttuğu Erdek yıllardır o eski ihtişamlı günlerinden çok uzaktaydı.

Marmara Deniz’ne adeta gözcülük yapan Kapıdağ Yarımadası’nın eteklerinde uzanan o eskinin ihtişamlı, ünlü sahil kenti bugünlerde tekrar kıpır kıpır. Bunun en büyük nedeni Yeni İstanbul-İzmir Otobanı sayesinde Erdek’in Bursa ve İstanbul’a uzaklığının önemli ölçüde kısalması. Erdek artık İstanbul’a 2.5 saat, Bursa’ya ise sadece 1 saatlik mesafede... Erdek’e bu iki büyük kentten özellikle son iki yıldır akın var dersek yanlış olmaz. Erdek özellikle pandemi yasaklarının ardından kısa sürede ulaşılabilecek güvenli bir liman olarak görülüyor.

OKSİJEN DEPOSU

Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre; Alp Dağları, Kaz Dağları gibi Kapıdağ Yarımadası da kalın yapraklı orman bitkilerinin bir arada olduğu bir doğa özelliğine sahip. Bu yüzden Erdek için de oksijen deposu tanımını kullanabiliriz. Şehir boyunca uzanan plajları, bu plajlara paralel denize sıfır otelleri, restoranları, tarihi çınar ağaçları, zeytinlikleri, düşük tuz oranı ve berrak denizi ile Erdek misafirlerini cezbediyor.

Kapıdağ yarımadası boyunca uzanan Ocaklar, Narlı, Turhanlar, İlhanlar gibi alternatif yerleşim yerleri ve bakir koylar ise Ege ve Akdeniz’deymişcesine gezenleri şaşırtmayı sürdürüyor.

OTELLER DOLDU

Bayramda büyük şehirlerden gelenlerle birlikte toplam 10 bin yatak kapasitesi bulunan otellerde doluluk oranı yüzde 85’e ulaştı. İlgi gecelik fiyatların da artmasına neden oldu. Bir ara gecelik 100 TL’ye kadar gerileyen fiyatlar şimdilerde yarım pansiyon 200-300 TL arasında.

MEZELERDEN PİDELERE LEZZETLER

Erdek’te Taş, Kıraça, Yeşilim, Prestij, Riva, Lalezar gibi önemli restoranlar var. Bu restoranlarda kişi başı içki dahil 175-250 TL arası ödemek mümkün. Mezeler ise 20-35 TL aralığında değişiyor. Özellikle mezelerin lezzetini deneyimlemek şart. Erdek’te midye dolma, pide ve tostun da ayrı bir ünü olduğunu belirtmem gerekiyor.