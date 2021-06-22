Magazin Yonca Evcimik'in çimen pozuna beğeni yağdı! Yıllara meydan okuyor

Yonca Evcimik'in çimen pozuna beğeni yağdı! Yıllara meydan okuyor

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Yonca Evcimik'in çimen pozuna beğeni yağdı! Yıllara meydan okuyor

Yılların es geçtiği şarkıcı Yonca Evcimik, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Şarkıcı, beyaz elbisesiyle çimlerin üstüne uzandığı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine geldi.

22 Haziran 2021, Salı 11:54 Son Güncelleme:
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Yonca Evcimik, paylaştığı yeni fotoğrafıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. 57 yaşındaki Yonca Evcimik'in çimen pozuna hayranları övgü dolu yorumlar yaptı. Yaptığı şarkılar dışında 'Çılgın Bediş' dizisindeki performansıyla da hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

'ÜRÜN GİBİ YERLEŞMİŞ ÇİMENLERE'

Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Yonca Evcimik'e övgü yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı gibi paylaşıma kayıtsız kalamayan oyuncu Gonca Vuslateri ise "Vallahi ürün gibi yerleşmiş çimenlere" yorumunu yaptı. 


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