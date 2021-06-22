Yonca Evcimik, paylaştığı yeni fotoğrafıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. 57 yaşındaki Yonca Evcimik'in çimen pozuna hayranları övgü dolu yorumlar yaptı. Yaptığı şarkılar dışında 'Çılgın Bediş' dizisindeki performansıyla da hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

'ÜRÜN GİBİ YERLEŞMİŞ ÇİMENLERE'

Ünlü oyuncunun takipçileri, paylaşıma yoğun ilgi göstererek Yonca Evcimik'e övgü yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı gibi paylaşıma kayıtsız kalamayan oyuncu Gonca Vuslateri ise "Vallahi ürün gibi yerleşmiş çimenlere" yorumunu yaptı.







