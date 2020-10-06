Kültür & Sanat Yönetmen Can Evrenol: Çıplak'tan daha erotik bir film çekmek istiyorum

Yönetmen Can Evrenol: Çıplak'tan daha erotik bir film çekmek istiyorum

Kültür & Sanat

Yönetmen Can Evrenol: Çıplak'tan daha erotik bir film çekmek istiyorum

Yönetmen Can Evrenol'la BluTV'de yayınlanan Çıplak dizisi hakkında konuştuk. Cesur sahneleriyle dikkat çeken Çıplak en çok hangi noktalarda eleştirildi? Dizi neden iPhone ile çekildi? Can Evrenol Posta.com.tr'den Büşra Özbelli'ye anlattı.

06 Ekim 2020, Salı 16:30 Son Güncelleme:
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Yönetmen Can Evrenol'la BluTV'de yayınlanan ve eskort bir genç kadının hikayesini anlatan Çıplak dizisi hakkında konuştuk. Cesur sahneleriyle dikkat çeken dizinin yönetmeni, "Çıplak'tan daha erotik bir film çekmek istiyorum." dedi. 

Çıplak en çok hangi noktalarda eleştirildi?

Can Evrenol, oyuncu seçimini neye göre yaptı?

Evrenol, dizide canlandırdığı Caner karakterini kendi için mi yazdı?

Evrenol'un kariyeriyle ilgili hayalleri neler?

Hepsi röportajımızda... 


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