



Hakan Muhafız, Baskın, Ev kadını, Çıplak, Peri: Ağzı olmayan kız...

Yönetmen Can Evrenol'la BluTV'de yayınlanan ve eskort bir genç kadının hikayesini anlatan Çıplak dizisi hakkında konuştuk. Cesur sahneleriyle dikkat çeken dizinin yönetmeni, "Çıplak'tan daha erotik bir film çekmek istiyorum." dedi.

Çıplak en çok hangi noktalarda eleştirildi?

Can Evrenol, oyuncu seçimini neye göre yaptı?

Evrenol, dizide canlandırdığı Caner karakterini kendi için mi yazdı?

Evrenol'un kariyeriyle ilgili hayalleri neler?

Hepsi röportajımızda...



