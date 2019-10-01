Yüksek faizle kredi alanlar daha az taksit ödeyecek

Merkez Bankası’nın 27 Temmuz’da 4.5 yıl aradan sonra 425 baz puanlık indiriminin hemen ardından 12 Eylül’de 325 puanlık daha indirime gitmesi kredi faizlerinin de hızla düşmesini sağlamıştı.

Ziraat, VakıfBank ve Halkbank ağustosta konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.99’a çekmişti. Özel bankalar da bu indirime katılmış ve faizi yüzde 1.17’ye düşürmüştü. Bu indirimlerden önce konut kredi faizleri kamu bankalarında yüzde 1.55 seviyesindeydi.

500 BİN LİRANIN ALTI

Kredi faiz indirimlerinde öncü rol oynayan Ziraat, VakıfBank ve Halkbank yüksek faizle kredi kullanan vatandaşların maliyetlerini aşağı çekecek bir uygulama başlattı.

Üç büyük banka, konut kredisi kullanan ve kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan vatandaşları talep etmeleri halinde yüzde 0.99’luk faiz avantajından yararlandıracak. Üç bankanın ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

ORTAK AÇIKLAMA

“Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyenlerin ilgili banka şubelerine başvurması gerekiyor. Bu kapsamda 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin liranın üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları faiz oranlarından kredileri yenilenebilecek.

Uygulama 1 Ekim’de (bugün itibarıyla) başlayacak.” Bu fırsattan sadece kamu bankalarından daha önce kredi kullananlar yararlanacak. Borç transferi gibi bir uygulama şu anda bulunmuyor.

EKONOMİDE İYİLEŞME VATANDAŞA YANSIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarından çekilen konut kredilerindeki yapılandırmaya ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, “Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun” dedi.

POSTA/ Ekonomi