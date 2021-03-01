Yükselen burçlara göre destekleyici kristaller

Merhaba kristal sever dostlarım, Kristallerini ve taşlarını anlatmaya başladığım Yükselen burçlar, temel olarak mizacımızı gösterir. Dışarı gösterdiğimiz yüzümüz, bir nevi takındığımız maskemizdir. Ama sadece dış görünüm değildir. Ne olduğumuzla son derece ilişkilidir. Nasıl bir atmosferde rahat ederiz, kendimizi buluruz, motivasyonlarımız nelerdir sorularının cevabını Yükselen burç verir. Mesela Yükselen Boğa huzurlu ve maddi-fiziksel güvence bulduğu ortamda rahat eder. Yükselen Aslan kendini gösterebileceği ortamı bulduğunda mutludur. Yükselen Akrep için mücadeleli, çetrefilli ortamlar dayanıklılığını ve mücadele gücünü ortaya çıkarabilecek ortamı sağlar. Kriz yaşamak onu canlandırır, güçlendirir.

Yükselen burç, kişinin öncelikli motivasyonlarının neler olduğunu, kendisini güdüsel olarak ne şekilde ortaya koyduğunu ve hayatla yüzleşme tarzını gösterir. Öncelikli motivasyon, kişinin güdüsel olarak ilk anda nasıl harekete geçtiğini gösterir. Örneğin, Terazi yükseldiğinde, uyum sağlama gayreti ve uzlaşma arayışı söz konusudur. Adil ve tarafsız olma gayreti ön plana çıkar. Sosyalleşme ve ilişkiler, hedefe varma konusunda önemli yer tutar. Stratejiler geliştirilecek, ittifaka açık olunacaktır. Kişi etrafında güzellikler görme isteğindedir; estetiğe ve sanata değer verecektir. Huzuru sağlamak, denge yaratmak en önemli motivasyon kaynağı olacaktır.

Bu hafta sizlere yükselen Kova ve Balık burçlarının taşlarından bahsedeceğim.

YÜKSELEN KOVA

Yükselen Kova’nın besleyici kristali: Akuamarin

Geleceğin trendlerine düşkün, şimdiden çok gelecekte yaşayan, ileri görüşlü, idealist ve hümanist yapıdasınızdır. Başkalarının yıllar sonra varacağı noktalara şimdiden varmış olabilirsiniz. Yeni bir akış yaratacak kadar yaratıcı, bu yeni akımın altyapısına hâkim olacak kadar entelektüel bir yapıya sahipsinizdir. Farklı olmak istersiniz. Bu yüzden farklı şeyler giyer, farklı bir tavırla dikkat çekmekten hoşlanırsınız. Kendinize özgü olmanız sizi diğerlerinden ayırır ve bu da müthiş hoşunuza gider! Zihinsel çalışmalar yapan ve geleceğin trendleriyle çok ilgilenen biri olarak Akuamarin tam size göredir. Bu taş hümanist ideallerinizi daha güçlü ifade etmenizi destekler. Amaç ve hedeflerinize daha fazla sarılmanıza yardımcı olur. Toplumsal işlerde öne çıkmanızı ve söz sahibi olmanızı, insanlığın gelişimi için yapılması gereken değişimlere daha pürüzsüz bir şekilde kolaylıkla ilerlemenizi sağlayacak adımları atmanızı sağlar.

Çevrenizde rahat hissetmenize ve kendinizi kolay ifade etmenize yardımcı olur. Meditasyon yaparken bir Akuamarin taşı kalbinizin üzerinde tutarak geleceği görselleştirmeniz için size rehberlik eder.

YÜKSELEN BALIK

Yükselen Balık’ın besleyici kristali: Ametist

Hayal gücünüz yüksektir ve aslında günün gerçeklerinden kaçma yolunuzdur. Yapmanız gereken şey, hayal gücünüzü aktif tutarken, günün gerçekleriyle yaşamaya devam edebilmektir.

Başkalarının duygularını bir sünger gibi emersiniz. Eğer enerjileri düzgün insanlarla birlikteyseniz bu hiç de sorun değildir. Hatta olumludur. Ama enerjisi dalgalanan ya da negatif enerjiye sahip kişilerle birlikteyseniz, bu etkileri neredeyse tamamen üzerinize alacağınız anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kendinizi korumaya alacağınız taşlara ve kristallere ihtiyacınız vardır. Ametist, özellikle diğer insanlardan gelen enerjileri dengeye sokar. Pozitif olanları daha iyi değerlendirmenize yardım eder. Negatif olanlardan korur. Duygu akışınızı sakinleştirme gücüne sahiptir. Şefkat ve merhametinizi arttırırken, kimin sizi suiistimal etmeye çalıştığını, kimin gerçekten ihtiyacı olduğunu ayırt etmenize de yardım eder. Duygusal olarak daha kontrollü hissetmenizi sağlar. Zira en problemli alanlarınızdan bir tanesi duygusal aşkınlıktır ve böylesi zamanlarda kontrolü kaybedebilirsiniz.

Sağlıklı kalın. Işığınızla aydınlatmaya devam edin…

Sevgiler.