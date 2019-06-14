Yün kırkarken koparttığı kene canından etti!

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Karlı köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Kavak, koyunlarının yününü kırktığı sırada hayvanlardan birinin üzerindeki keneyi fark ederek çıkarmaya çalıştı.

BİRKAÇ GÜN SONRA ATEŞİ YÜKSELİNCE...

Keneye eliyle temas eden Kavak birkaç gün sonra yüksek ateş şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Kavak’ın KKKA hastalığına yakalandığı belirlendi.

Yoğun bakımda tedavi gören Kavak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Kavak’ın cenazesi köyünde toprağa verildi.

DHA