İskenderun’da yaşayan, 2 çocuklu ve 4 torunlu Hamil Uçum (62) 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olmuş. Eşi Nergis Uçum ev hanımı, oğlu Barış matematik öğretmeni, kızı Ebru da sınıf öğretmeni. Daha önce genellikle eşine duyduğu aşkı anlatan şiirler yazmış. pandemi dönemine Ankara’da kızının evinde yakalanmış. Seyahat yasak olduğu için İskenderun’da trafik kazası geçiren oğlunu ziyarete gidememiş. Berbere gidemediği için sakalları uzayınca eve gelen torunları onu tanıyamamış, “Sen bizim dedemiz değilsin” demiş.

Bu duruma çok içerleyen Hamil Uçum da oturup “Korona” adlı şiiri kaleme almış. Hamil Uçum, “Çevremde corona olan hastaların feci durumlarını gördüm. Torunlarımı sevemedim, onlara ancak pencereden bakabildim. Oğlum kaza geçirdiğinde bir kez bile göremedim. Evde tıkılıp kalınca elimden şiir yazmaktan başka şey gelmedi. Ben satırlarımda aslında herkesin coronaya olan kızgınlığını dile getirmeye çalıştım. Hepimiz bu korona belasının bir an önce defolup gitmesini istiyoruz” diyor.





Mehmet Coşkundeniz





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