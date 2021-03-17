Dünya Yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu

Yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu

Dünya

Yurt dışından dönenlere elektronik bileklik zorunluluğu

İsrail'de yurt dışından dönenlere koronavirüs karantina takibi için elektronik bileklik takılması zorunlu hale geliyor.

17 Mart 2021, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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İsrail Meclisi, yurt dışı seyahatinden dönenler veya ülkeye gelen  yabancılara, iki haftalık Kovid-19 karantinasına uyup uymadıklarını takip etmek amacıyla elektronik bileklik takmalarını zorunlu hale getiren tasarıyı onayladı.

Böylece Kovid-19 karantinasını evlerinde geçirmek isteyen herkese elektronik bileklik takılacak. Elektronik bileklik takmayı kabul etmeyenler ise iki hafta boyunca  hükümetin belirlediği karantina otellerine gönderilecek. İsrail’de yurt dışından dönenlerin, evlerinde zaman zaman da  belirlenen otellerde iki hafta karantinada kalma zorunluluğu bulunuyor.

AA

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