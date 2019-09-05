Yurtta kalacaklara ihtiyaç listesi (Lise)

Daha önce yurt hayatı yaşamadıysanız ve yanınızda neler götürmeniz gerektiğini bilmiyorsanız yurtta kalacaklara ihtiyaç listesi haberimizi mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Daha önce yurtta kalmamış olan öğrencilere yurtta kalacaklara özel ihtiyaç listesi hazırladık. İşte yurtta size yardımcı olacak muhakkak yanınızda bulundurmanız gereken malzemeler.

YURTTA KALACAKLARA İHTİYAÇ LİSTESİ

KIYAFETLER

Öncelikle yurtta kalacak öğrencilerin dolap büyüklüğü de çok fazla olmayacağından yanınıza almanız gereken kıyafetler konusunda oldukça titiz davranmanız gerekir. Özellikle bunu belki giyerim dediğiniz kıyafetleri kesinlikle yanınıza almamanız gerekir.

Bahar mevsimi için çok fazla ince olmayan kıyafetler tercih etmeniz gerekir. Kış mevsimine kadar evinize gelecekseniz sadece bahar mevsimi için kıyafet almanız yeterli olacaktır. Tabii gittiğiniz yerin iklimine göre de kıyafet seçmenizde fayda var.

Pijama konusunda da eşofman ve pijama takımı, iç çamaşırını bolca almanızı tavsiye ediyoruz.

TERLİK

Özellikle yurtta kalacak olan terlik götürmeyi unuturlar. Duşta ve yurtta giymek için yanınızda mutlaka iki adet terlik götürmeniz gerektiğini unutmayın. Terlikleri başkaları ile paylaşmayın. Ayak sağlığı açısından bunun çok önemli olduğunu unutmayın.

BARDAK

Yanınızda kendinize özel bir adet kupa bardak bulundurun. Yurtta belirli saatlerde olan çay saatlerinin dışında kendinize özel kupa bardak getirmeyi unutmayın.





DİĞER MALZEMELER

El ve banyo havlusu

El ve banyo havlusunu unutmamanız gerekir.

Elbise askısı

Dolabınızda elbise askısı bulunmayabilir. Bu nedenden dolayı yanınızda ellbise askısı götürmeyi unutmamanız gerekir.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Erkekler için; traş bıçağı ve traş köpüğü, diş macunu, diş fırçası, deodorant

Kadınlar için; Epilasyon Aleti, Fön Makinası, Saç Düzleştiricisi, Diş fırçası, Parfüm vs.

Tırnak makası da unutmamalı

Dikiş aletleri

Ütü ve dolap kilidi de unutulmaması gereken malzemeler arasında yer alır.