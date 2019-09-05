Yurtta kalacaklara ihtiyaç listesi (Lise)
Lise ve üniversitelerin tercih sonuçlarının açıklanmasıyla tüm öğrenci ve velileri okul alışverişi telaşı sardı. Özellikle şehir dışında lise kazananlar ve yurtta kalacak olan öğrenciler internet ortamında yurtta kalacaklara ihtiyaç listesi arayışına girdiler. Peki, bu listede neler var? Yurtta kalacak lise öğrencilerinin ihtiyaç listesinde neler olmalı diyorsanız işte yurtta kalacaklara ihtiyaç listesi haberimiz…
Daha önce yurt hayatı yaşamadıysanız ve yanınızda neler götürmeniz gerektiğini bilmiyorsanız yurtta kalacaklara ihtiyaç listesi haberimizi mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz. Daha önce yurtta kalmamış olan öğrencilere yurtta kalacaklara özel ihtiyaç listesi hazırladık. İşte yurtta size yardımcı olacak muhakkak yanınızda bulundurmanız gereken malzemeler.
YURTTA KALACAKLARA İHTİYAÇ LİSTESİ
KIYAFETLER
Öncelikle yurtta kalacak öğrencilerin dolap büyüklüğü de çok fazla olmayacağından yanınıza almanız gereken kıyafetler konusunda oldukça titiz davranmanız gerekir. Özellikle bunu belki giyerim dediğiniz kıyafetleri kesinlikle yanınıza almamanız gerekir.
Bahar mevsimi için çok fazla ince olmayan kıyafetler tercih etmeniz gerekir. Kış mevsimine kadar evinize gelecekseniz sadece bahar mevsimi için kıyafet almanız yeterli olacaktır. Tabii gittiğiniz yerin iklimine göre de kıyafet seçmenizde fayda var.
Pijama konusunda da eşofman ve pijama takımı, iç çamaşırını bolca almanızı tavsiye ediyoruz.
TERLİK
Özellikle yurtta kalacak olan terlik götürmeyi unuturlar. Duşta ve yurtta giymek için yanınızda mutlaka iki adet terlik götürmeniz gerektiğini unutmayın. Terlikleri başkaları ile paylaşmayın. Ayak sağlığı açısından bunun çok önemli olduğunu unutmayın.
BARDAK
Yanınızda kendinize özel bir adet kupa bardak bulundurun. Yurtta belirli saatlerde olan çay saatlerinin dışında kendinize özel kupa bardak getirmeyi unutmayın.
DİĞER MALZEMELER
El ve banyo havlusu
El ve banyo havlusunu unutmamanız gerekir.
Elbise askısı
Dolabınızda elbise askısı bulunmayabilir. Bu nedenden dolayı yanınızda ellbise askısı götürmeyi unutmamanız gerekir.
KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
Erkekler için; traş bıçağı ve traş köpüğü, diş macunu, diş fırçası, deodorant
Kadınlar için; Epilasyon Aleti, Fön Makinası, Saç Düzleştiricisi, Diş fırçası, Parfüm vs.
Tırnak makası da unutmamalı
Dikiş aletleri
Ütü ve dolap kilidi de unutulmaması gereken malzemeler arasında yer alır.