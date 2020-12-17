Yusuf Yazıcı gollerine ligde de devam ediyor
Lille'de Türk oyuncular skora katkı vermeye devam ediyor. Bu sezon Fransız ekibinin gol ve asist yükünü çeken Burak, Yusuf ve Zeki, Dijon maçında da Lille'i taşıdı. Lille'in ilk golünün asisti Zeki'den, gol ise Yusuf Yazıcı'dan geldi.
17 Aralık 2020, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Lille, deplasmanda Dijon'u Yusuf Yazıcı ve Weah'ın golleriyle 2-0 yenmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf, 19. dakikada attığı golle bu sezon ligde 5. toplamda 11. golünü attı.
Burak Yılmaz ise 58. dakikada oyuna girdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise son dakikalarda Weah'tan geldi ve Lille, liderliğini sürdürdü.
https://www.instagram.com/p/CI34n1DnwKk/
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