Futbol Yusuf Yazıcı gollerine ligde de devam ediyor

Yusuf Yazıcı gollerine ligde de devam ediyor

Futbol

Yusuf Yazıcı gollerine ligde de devam ediyor

Lille'de Türk oyuncular skora katkı vermeye devam ediyor. Bu sezon Fransız ekibinin gol ve asist yükünü çeken Burak, Yusuf ve Zeki, Dijon maçında da Lille'i taşıdı. Lille'in ilk golünün asisti Zeki'den, gol ise Yusuf Yazıcı'dan geldi.

17 Aralık 2020, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Lille, deplasmanda Dijon'u Yusuf Yazıcı ve Weah'ın golleriyle 2-0 yenmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf, 19. dakikada attığı golle bu sezon ligde 5. toplamda 11. golünü attı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Burak Yılmaz ise 58. dakikada oyuna girdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise son dakikalarda Weah'tan geldi ve Lille, liderliğini sürdürdü.

https://www.instagram.com/p/CI34n1DnwKk/


İlgili Haberler
Yusuf Yazıcı yazmaya devam ediyor: 13 maç 9 gol


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 36 yaşındaki Iniesta sakatlığı nedeniyle 4 ay oynayamayacak