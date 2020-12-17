Yusuf Yazıcı gollerine ligde de devam ediyor

Lille, deplasmanda Dijon'u Yusuf Yazıcı ve Weah'ın golleriyle 2-0 yenmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan Yusuf, 19. dakikada attığı golle bu sezon ligde 5. toplamda 11. golünü attı.

Burak Yılmaz ise 58. dakikada oyuna girdi. Maçın skorunu belirleyen gol ise son dakikalarda Weah'tan geldi ve Lille, liderliğini sürdürdü.





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