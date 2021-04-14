Futbol Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı

Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı

Futbol

Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı

Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü atlattı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 23:19 Son Güncelleme:
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmişti.


AA

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