Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı
Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüsü atlattı.
14 Nisan 2021, Çarşamba 23:19 Son Güncelleme:
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmişti.
https://twitter.com/losclive/status/1382363024787337216
AA