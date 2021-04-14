Yusuf Yazıcı koronavirüsü atlattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmişti.





AA



