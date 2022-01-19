







Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'den resmen ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Rusya oldu.

CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Milli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

Opsiyonun 12 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Transfer gerçekleşirse Trabzonspor yüzde 20 pay alacak.

Yusuf, 17.5 milyon euro'ya Lille'e satıldığında Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net Transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.



