Yusuf Yazıcı yarın resmen yeni takımına katılacak

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Yusuf Yazıcı, yarın sabah CSKA Moskova için sağlık kontrolüne girecek ve Rus ekibinin İspanya kampına katılacak.

Lille'den sezon sonuna kadar kiralanan Yusuf'un satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olması bekleniyor.

Trabzonspor bu satıştan pay alacak.











