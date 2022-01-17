Futbol Yusuf Yazıcı yarın resmen yeni takımına katılacak

Yusuf Yazıcı yarın resmen yeni takımına katılacak

Futbol

Yusuf Yazıcı yarın resmen yeni takımına katılacak

Lille'de aradığı şansları bulamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Yusuf Yazıcı yeni takımına katılıyor. CSKA Moskova ile anlaşan Yusuf, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

17 Ocak 2022, Pazartesi 17:00 Son Güncelleme:
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Ertan Süzgün'ün haberine göre, Yusuf Yazıcı, yarın sabah CSKA Moskova için sağlık kontrolüne girecek ve Rus ekibinin İspanya kampına katılacak. 

Lille'den sezon sonuna kadar kiralanan Yusuf'un satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olması bekleniyor.

Trabzonspor bu satıştan pay alacak.




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