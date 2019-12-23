Lille'in ve Türkiye Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Yusuf Yazıcı sezonu kapattı.

Monaco maçında sakatlanan Yusuf'un çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Yusuf Yazıcı tedavi için Milli Takım teknik direktörü Yener İnce tarafından ameliyat edilecek.

Milli oyuncu ne yazık ki EURO 2020'yi de kaçıracak.





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