Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Milli oyuncu, Monaco-Lille maçında sakatlanmıştı. Lille teknik direktörü Christopher Galtier de maç sonunda "Yusuf'un durumu iyi görünmüyor" demişti. Yusuf, çapraz bağları koptuğu için sezonu kapattı.
Lille'in ve Türkiye Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Yusuf Yazıcı sezonu kapattı.
Monaco maçında sakatlanan Yusuf'un çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.
Yusuf Yazıcı tedavi için Milli Takım teknik direktörü Yener İnce tarafından ameliyat edilecek.
Milli oyuncu ne yazık ki EURO 2020'yi de kaçıracak.
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