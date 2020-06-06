Yusufeli Barajı nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, canlı olarak törene bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya corona virüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu.

Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Dün Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz.

İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız.

Türkiye'nin en yüksek, kategorisinde de dünyada 3'üncü en yüksek baraj olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı ile bölgedeki köylerin ulaşımını sağlayacak 39 tünel ve 17 köprünün yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söylemişti.

"2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak"

Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak." bilgisini vermişti.

Yusufeli Barajı; Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 kilometre güney batısında mesafede, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilecek olup, tamamlandığında 540 MW kurulu güç ile yılda ortalama 1,8 milyar kWh enerji üretecektir.