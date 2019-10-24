Yuto Nagatomo, Tsubasa çizgi filminde kendini seslendirecek

Yuto Nagatomo, Tsubasa'da rol almaya hazırlanıyor. Japon basınında geniş yankı bulan habere göre 3 Kasım'da yayınlanması planlanan Tsubasa'nın özel bölümünde Nagatomo, kendi karakterini seslendirecek.





Kaptan Tsubasa'nın yaratıcısı Yoichi Takahashi, Nagatomo'nun karakterini bizzat kendisine benzer şekilde oluşturdu. Karakter, Nagatomo'nun Japonya Milli Takımı'nda giydiği gibi 5 numaralı formayı giyecek.









Nagatomo, bu rol sayesinde Tsubasa'da oynamış ikinci gerçek futbolcu olacak. İlki ise 90'lı yıllarda rol alan İtalyan efsane Roberto Baggio'ydu. Baggio, 'Captain Tsubasa J' serisinde Rob Denton (orijinal serideki Shingo Aoi karakteri) ile tanışmıştı.

Ancak ilk defa bir dublaj performansı izleyeceğiz.



