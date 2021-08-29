Yüz yüze eğitim başlıyor! Flaş talep; Faiz, yaş sınırı, korsan…

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 95 bin okul servis aracı, 36 bin 800 personel servis aracı olmak üzere toplam 131 bin 800 civarında servis aracı bulunuyor. Bu servis araçlarının bir kısmında esnaf kendi aracında şoförlük yaparken, bir kısmında da şoför çalıştırılıyor. Bu işi yapanların tam olarak sayısı bilinmese de ailesiyle birlikte milyonlarca kişinin bu meslek sayesinde ekmek yediği tahmin ediliyor.

UZUN SÜRE ÇALIŞMADI

Pandemi nedeniyle okulların kapanmasının ve işyerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçilmesinin çalışan servis sayısını ve ücretleri ciddi şekilde etkilediğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Servis aracı sahipleri yanlarında çalıştırdıkları şoförlere daha yüksek ücret ödemek ister ama araçlar uzun süre çalışamadı ve gelir elde edemedi. Buna rağmen esnafımızın büyük çoğunluğu yanlarında çalıştırdıkları şoförleri de mağdur etmedi” dedi.

BORÇLANIP YAŞADILAR

16 Mart 2020 tarihinden bu yana faaliyette bulunamayan servis aracı işletmelerinin bu dönem boyunca hiçbir gelir elde edemediklerini ifade eden Apaydın, “İş yapamayan esnaf sürekli borçlandı. Çalışamayan esnaf kamuya olan vergi ve sosyal güvenlik primi gibi borçlarını ödeyemedi. Bu nedenle; servis aracı işletmelerimizin 2020 yılı ve öncesine ait tüm kamu borçlarının silinmesini istiyoruz. Ayrıca servis ücretlerinin makul bir seviyeye çıkartılmasını talep ediyoruz” dedi.

FAİZLER İPTAL OLSUN

Neredeyse 2 yıldır tüm araçların yattığını vurgulayan Apaydın, esnafın taleplerini şöyle sıraladı: “Araç muayanesi geçtiğinde bunun yüzde 5 cezası var. Çalışmayan araçlar yani örneğin servisler için bu muayene ücretinin faizi iptal edilsin. Ayrıca yine zorunlu trafik sigortası yaptırmayan da ceza yiyor. Halbuki yatan yani trafiğe çıkmayan araca bu zorunlu olmasın. Yani biz bu işlemleri yaptırmayalım demiyoruz, faizler ve cezalar iptal edilsin istiyoruz. Çünkü şu dönemde kimsenin işi yok.”

KAZANMADIKLARI PARAYI ÖDÜYORLAR

Okul servislerinin ihale karşılığı bankalara teminat verdiğini ancak okulların geçtiğimiz yıl tam kapasiteyle açılmadığı için servisçilerin para kazanmadığını söyleyen Apaydın, “Buna rağmen teminat mektubunun faizi işliyor. Böylece bankaya alamadıkları bir paranın faizini ödüyorlar. Yani son bir yıldır cepten yiyorlar. Bu soruna da bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Ekonomik destek şart” diye konuştu.

KORSAN TAŞIMACILIK

Okul servis aracı işleten esnafın teknik sorunlarından da bahseden Fevzi Apaydın, her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler, üç nokta emniyet kemeri, iç ve dış kamera ile kayıt cihazı, İş Bitirme Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu olması gibi şartların değiştirilmesi ya da uygulanmaması gerektiğini söyledi. Apaydın, “Özellikle büyük illerimizde korsan servis taşımacılığı yapılıyor. İlgili kurumların desteğiyle korsan taşımacılığın önlenmesini istiyoruz” dedi.

12 YAŞ ŞARTI YÜKSELTİLSİN

Okulların açılmasıyla birlikte 1.5 yıla yakın çalışmayan esnafın işlerine yeniden kavuşacağını ve rahatlayacağını belirten Apaydın, şunları söyledi: “Ancak okul servis araçlarında 12 yaş sınırı var. Bu pandemi döneminde 12 yaşını dolduran servis araçlarının değiştirilmesi mümkün olamadı, yaş şartının yükseltilmemesi durumunda çoğu esnafımız ciddi sıkıntıya girecek. Bu konuda yetkililerden bir adım atmalarını bekliyoruz.”

AŞI ÇAĞRISI YAPTI

Okulların kapanmasının tekrar gündeme gelmesinin asla istenmeyen bir durum olduğunu belirten Fevzi Apaydın, “Taşımalı eğitim sisteminde kayıtların başladığı bu süreçte, tekrar bir kapanma olmaması ve toplum sağlığı için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyelerine uyarak, özellikle okul servis araçlarının şoförleri ve yanlarında çalışan personellerini aşı olmaya davet ediyorum. Biz şoför esnafı olarak aşılanmanın artması için öğrenci velilerine de örnek teşkil etmiş olacağız” dedi.