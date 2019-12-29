Türkiye Varlık Fonu'nun yapısı anlatan Sönmez şu açıklamalara yer verdi;

Bir ev olduğunu düşünün... 1. sütunumuz portföydeki şirketlerin değerini artırmak. (THY, Ziraat Bankası, BİST, PTT vs...) Gelir paylaşımında dayalı bir model yaptık.

2. sütunumuz stratejik bir yatırım yapmak. Esasında bu şirketler büyüdükçe saha fazla temeddütü artacak. Portföyümüzdeki bazı şirketler olgunluk seviyesinde bazıları ise gelişmekte olan şirketler... (Petro kimya, enerji ve maden yatırımları)

3. alan Türkiye'nin uluslararası rekabetçi yanına dönük yatırımlar... Türk şirketlerini bölgesel ve global hale nasıl getirebiliriz?

4. Piyasa derinleştirme ve yapıcılık... Burada da kamu bankalarına nisan 3.7 milyar euroluk bir sermaye katkısında bulunduk. 10 banka içinde konvansyonel ve kamu bankaları var.

5. Finansman hem sermaye ve hem de borç... Milli Piyango'dan ve jokey lisanslığından gelecek kaynaklar bize sermaye olacak gelecek. Kullandığımız krediler hazine garantisinde... Bütün yatırımlarımızı finanse etmek için kullandık.

Amacımız borçlanma neden önemli? Borçlanmanın bir ayağı da ilişkileri oluşturmak. Şuana kadar yaptığımız evin işle ilgili kısmı. Varlık Fonu'nun uluslararası bankalara ilişkileri oturmuş durumda. Nasıl finanse ediyoruz? Bir kısmı borç bir kısmı da sermaye olarak finans ediyoruz

6. basamağımız da kurumsal yöneticim... Varlık Fonu'nun yönetim kurulu işler haldedir. Varlık Fonu'nun yönetim altından komiteler işler haldedir.

7. basamak ise ana değerler... Burada şeffaflık, hesap verilebilirlik alanlar.... Bağımsız denetim, meclis denetimi, Cumhurbaşkanlığı denetimi. Benzer kurumlara baktığımıda çok daha fazla denetim var. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda her sene 1 defa denetim yapıldıktan sonra gidiyoruz. Senenin son çeyreğinde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyoruz.

Uluslararası denetimi olan bir kurumuz. Muhtemelen ocak sonuna doğru varlık fonunun reytingi de olacak. Fitch ile çalışıyoruz.

Denetim konusunda bilgi kirliği var. İyi anlatmamız gerekiyor.

8- Son madde en önemlisi insan kaynağı... Doğru insan kaynağıyla çalışmanız lazım. Doğru yapmazsanız çalışamazsınız.