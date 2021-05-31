Zam geldi, ev alana devletten 31 bin 149 TL hibe...

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı içinde ilk defa ev alacaklara geri ödemesiz destek veriyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet nakdi destek sağlıyor. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor. Desteğin tutarı 31 bin 149 liraya kadar çıkabiliyor. Ağustos 2016'da hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl yüzde 9.11 artış uygulandı.

İşte konut desteği: Hesaba aylık en az 519,16 lira, en çok 5 bin 191 lira yatırılması gerekiyor. Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş yatırabiliyor. Buna göre; 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira katkı alabiliyor

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?

2021 yılı için hesaplarda biriken para tutarına göre destek miktarı da artıyor. İşte yeni hesap...

36 – 47ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 26 bin 995,96 TL olacak.

48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 29 bin 72,57 TL olacak.

60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 31 bin 149,18 TL olacak.

Konut Hesabı açabileceğiniz bankalar;

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Şekerbank,Halkbank,Denizbank,Finansbank, TEB,Türkiye Finans