İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.





YENİ ÜCRETLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: Oğuz Yeter

KUYRUK OLDU

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruğu oluşturdu.