Ekonomi Zamlı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri artıyor

Zamlı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri artıyor

Ekonomi

Zamlı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri artıyor

Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk 26 Mart’ta 3 ay süre için devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), en son 28 Şubat 2021’e kadar uzatılmıştı. İhtiyaç duyulması halinde Haziran 2021’e kadar sürebilecek.

01 Şubat 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Yeni yılın zamlı ilk Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile işsizlik maaşı 5 Şubat’ta hesaplara yatacak. Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 21.56’lık artışa paralel olarak Kısa Çalışma Ödeneği’ne de zam geldi. Böylece, en düşük aylık ödenek 1.765 liradan 2.146 liraya çıktı. Tavan tutar ise 4.414 liradan 5.365 liraya yükseldi. Buna göre, asgari ücretlinin ve aylık brüt ücreti 7.358 liranın üzerinde olanların KÇÖ’leri arttı.

IBAN ve PTT üzerinden

İşsizlik maaşı da ocak itibarıyla zamlandı. Buna göre; en düşük işsizlik maaşı brüt 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 liradan 2.861 liraya çıktı. İşsizlik maaşı en az 6 ay en çok 10 ay ödeniyor. İşsiz kalanın maaşında 2.861 lira tavan ücret. Ne olursa olsun bu rakam aşılamıyor. Ocak ayına ilişkin bu ödemeler, banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödenecek.

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