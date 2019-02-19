Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile 21 Şubat Perşembe günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver görev yapacak

19 Şubat 2019, Salı 22:07 Son Güncelleme:
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Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

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AA

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