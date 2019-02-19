Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, St. Petersburg Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett'in yapacağı karşılaşmada, Chris Kavanagh ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ian Hussin olacak.

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AA