Zerdeçal cilde iyi geliyor! Zerdeçal maskesi tarifi

Tüm dünyadaki en popüler baharatlardan biri olan zerdeçal, birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. Hint mutfağının vazgeçilmez öğesi olan zerdeçal, içeriğindeki kurkumin maddesi sayesinde bunu başarıyor. Kan pıhtılaşması, depresyon, cilt sağlığı ve kolesterol, zerdeçalın etki ettiği problemlerin başında geliyor. Zerdeçal marketlerde ve aktarlarda kolaylıkla bulunabiliyor. Bu yazımızda zerdeçalın cilde sağladığı faydalardan ve zerdeçal maskesinden bahsedeceğiz.

ZERDEÇALIN CİLDE FAYDALARI

Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri, zerdeçalın cilt problemlerinde tedavi edici olarak kullanılmasına olanak sağlıyor. Sedef hastalığı ve egzama semptomları iltihaplanma nedeniyle şiddetlenebilir. Zerdeçal bu iltihaplanmayı giderebilir.

Antienflamatuar özelliği ayrıca zerdeçalı iyi bir sivilce savaşçısı yapar.

Zerdeçal cilde parlaklık da vererek cilt kalitesini artırabilir.

Cilt tonu eşitsizliğiniz varsa, zerdeçal ile eşit bir cilt tonuna sahip olabilirsiniz.

Sivilceler için ballı zerdeçal maskesi

ZERDEÇAL MASKESİ NASIL YAPILIR?

Zerdeçalın cilde olan faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için zerdeçal maskesi uygulayabilirsiniz. Zerdeçal maskesini birçok farklı malzemeyle yapabilirsiniz. Zerdeçallı maske tarifleri şöyle:

Sivilceler için, yarım çay kaşığı zerdeçalı 1 çorba kaşığı balla karıştırın ve cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın.

1 çay kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırın. Cildinize sürdükten sonra iyice kurumasını bekleyin. Ardından ılık su ile yıkayın. Bu maske kırışıklıklarınızı giderecektir.

Kuru cildiniz varsa, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal ve 1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı ya da badem yağını karıştırın. Cildinize sürün ve kuruduktan sonra yıkayın.

ZERDEÇALIN CİLTTE BIRAKTIĞI SARI LEKE NASIL ÇIKAR?

Zerdeçalın güçlü bir rengi var. Cildinize ya da kıyafetlerinize değdiği zaman sarı bir leke bırakabilir. Zerdeçalın ciltte bıraktığı sarı lekeyi çıkarmak için micellar su, tonik, makyaj temizleyici ya da gül suyu kullanabilirsiniz. Bu ürünleri pamuk yardımıyla cildinize sürerek lekelerin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ancak yüzünüzü sert bir şekilde yıkamaktan kaçınmalısınız.







