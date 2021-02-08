Zerdeçal maskesinin sonu umduğu gibi olmadı

Lauren Jennie isimli Tiktok kullanıcısı, son zamanlarda cildinin kötüleştiğini ve düzelmesi için farklı şeyler denemek istediğini söyledi. İnternette zerdeçallı yüz maskesinin bu gibi durumlara iyi geldiğini gördü. Tüm malzemelerin evde var olduğunu da görünce, denemeye karar verdi. Lauren daha sonra maskeyi hazırlayıp yüzüne uyguladı ve ellerinin sapsarı olduğunu fark etti. Yüzünün ne hale geleceğinden bihaber, eline telefonu aldı ve yaptıklarını Tiktok'ta anlatmaya başladı. Maskenin bekleme süresi bitince aynaya baktı ve yüzünün sapsarı olduğunu gördü. Üstelik bu sarılık yıkandıkça geçmiyordu.





x





Olayın ardından Lauren takipçilerine şunları söyledi:

Yüzümün her yerinde özellikle de dudak çizgimde sivilceler var. Onları sıkmak istemiyorum çünkü çok acıyor. Bu yüzden cildime yardım etmenin yollarını araştırdım. Mutfağımda rahatlıkla yapabileceğim zerdeçal maskesini gördüm ben de yaptım. Olay şu ki, onu yüzüme sürerken ellerim sapsarı oldu.

Lauren'ın yüzündeki sarılıklar yıkamadan sonra bile çıkmadı

Yüzünün sararmış halini de sosyal medyadan paylaşan Lauren, aya benzediğini söyledi. Lauren'ın takipçilerinden biri de zerdeçal yüz maskesi yaptığını ve renginin çıkmasının 4-5 gün sürdüğünü söyledi.







