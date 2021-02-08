Bakım Zerdeçal maskesinin sonu umduğu gibi olmadı

Zerdeçal maskesinin sonu umduğu gibi olmadı

Bakım

Zerdeçal maskesinin sonu umduğu gibi olmadı

Salgın nedeniyle taktığımız maskeler, çoğumuzun cildinde tahrişe ve sivilceye neden oldu. Bunu önlemek için de ev yapımı güzellik maskesi tariflerini didik didik eder olduk. Lauren Jennie isimli genç kadın da evde kendi güzellik maskesini yapmak isteyenlerden biriydi. Ancak işler biraz ters gitmiş gibi görünüyor. Genç kadının en yapımı zerdeçal maskesi, cilt tahrişini önlemektense yüzünü sapsarı yaptı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 15:40 Son Güncelleme:
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Lauren Jennie isimli Tiktok kullanıcısı, son zamanlarda cildinin kötüleştiğini ve düzelmesi için farklı şeyler denemek istediğini söyledi. İnternette zerdeçallı yüz maskesinin bu gibi durumlara iyi geldiğini gördü. Tüm malzemelerin evde var olduğunu da görünce, denemeye karar verdi. Lauren daha sonra maskeyi hazırlayıp yüzüne uyguladı ve ellerinin sapsarı olduğunu fark etti. Yüzünün ne hale geleceğinden bihaber, eline telefonu aldı ve yaptıklarını Tiktok'ta anlatmaya başladı. Maskenin bekleme süresi bitince aynaya baktı ve yüzünün sapsarı olduğunu gördü. Üstelik bu sarılık yıkandıkça geçmiyordu.



Olayın ardından Lauren takipçilerine şunları söyledi:

Yüzümün her yerinde özellikle de dudak çizgimde sivilceler var. Onları sıkmak istemiyorum çünkü çok acıyor. Bu yüzden cildime yardım etmenin yollarını araştırdım. Mutfağımda rahatlıkla yapabileceğim zerdeçal maskesini gördüm ben de yaptım. Olay şu ki, onu yüzüme sürerken ellerim sapsarı oldu.

Lauren'ın yüzündeki sarılıklar yıkamadan sonra bile çıkmadı

Yüzünün sararmış halini de sosyal medyadan paylaşan Lauren, aya benzediğini söyledi. Lauren'ın takipçilerinden biri de zerdeçal yüz maskesi yaptığını ve renginin çıkmasının 4-5 gün sürdüğünü söyledi.


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