Zeynep Alkan keçi Einstein ile halkın nabzını tuttu
Zeynep Alkan, “Kırkyalan” filmindeki rol arkadaşı keçi ‘Einstein’ ile yollara düştü. Keçiyle beraber Beşiktaş sokaklarında dolaşan genç oyuncu, halkın tepkisini ölçtü.
İtalya’nın başkenti Roma’daki ‘Link Campus University’de oyunculuk eğitimi alan Zeynep Alkan, babası Hamdi Alkan’ın yönettiği ‘Kırkyalan’ filminde ‘Natalie’yi canlandırdı.
Rol arkadaşı olan ‘Einstein’ isimli keçiyle Beşiktaş sokaklarında dolaşan oyuncu halkla röportaj yapıp tepkilerini ölçtü.
'Hocalarım benimle gurur duyacak'
Zeynep Alkan “Hayatında hiç keçi sevmemiş kişilere keçi sevdirdik. Bu sosyal analizi bitirme tezim olarak sunacağım. Hocalarım benimle gurur duyacak” dedi.
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