Pratik Bilgiler Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne anlama gelir?

Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne anlama gelir?

Türkiye'de en çok kullanılan kadın isimlerinden birisi de Zeynep. Peki, Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne anlama gelir? Zeynep'in anlamı nedir? Zeynep ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 18:57 Son Güncelleme:
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Eskilerden günümüze modernliğini kaybetmeden gelen isimlerden birisi de Zeynep ismidir. Peki, Zeynep isminin anlamı nedir? Zeynep ne anlama gelir? Zeynep'in anlamı nedir? Zeynep ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Yaygın olarak bilinen ilk anlamı "Babasının süsü" demektir. Bunun dışında değerli mücevherler ve taşlar anlamında kullanılmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime, Arap, Fars ve Türk toplumlarında yüzyıllardan bu yana kullanılmıştır.

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