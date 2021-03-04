Ziraat Bankası, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak şimdi de takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı sağlıyor. Bu imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerinin, vadesinde ve/veya ödenmesi gereken tarihte ödeyemeyerek 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takibe düşmüş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor.

İŞLEMİŞ FAİZ ALINMAYACAK

Bu kolaylık, temerrüt faizi (yasal gecikmeden sonra işleyen faiz) dahil takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyenlere sağlanacak. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Diğer bir ifade ile Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacaklar.

HESAPLARDA BAKİYE SINIRI NE?

Borcu olanlara rahat nefes aldıracak bu uygulama, 8 Mart 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Takip hesaplarına ilişkin bakiye sınırları ise şöyle:

Bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi müşterileri için 500 bin lira ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin lira. Borcun bu tutarları aşmaması gerekiyor.



