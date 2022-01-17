Çakar, “Bugün itibarıyla Türkiye’de tarımın finansmanı için 160 milyar TL kredi kullandırılmış. Bunun 110 milyar TL’sini Ziraat Bankası tek başına kullandırmış. Bunun 89 milyar TL’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilen bir kredi. Tamamının faiz oranı yüzde 10 ve altında. Hatta hayvancılıkta 100 bin ve bitkisel üretimde 50 bin TL kadarki kredileri de biz sıfır faizli kullandırıyoruz. Sıfır faizli krediler toplamdaki payı 28.5 milyar TL” dedi.

GERİ ÖDEME ORANI YÜZDE 99

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Alpaslan Çakar, şunları söyledi:

“Takibe düşme oranına bakıldığında 2021’de bankamızın tarımsal kredilerdeki takip oranı yüzde 0.98’dir, yani yüzde 1. Tarıma verdiğimiz kredilerle müşterilerimiz kazanıyor ve paralarını ödüyor. Tarım kesiminde dünyada iklim değişikliğiyle belli dönemlerde bazı sıkıntılar olsa bile aslında yönetilemeyecek bir durum yok. Onlar da para kazanıyorlar ki kredilerin geri ödeme oranı yüzde 99.”

ÜRETİM VE YATIRIMA DESTEK

Ziraat Bankası’nın Türkiye’nin en çok aktif büyüklüğe sahip, en çok kredi kullandıran, en çok mevduata, özkaynağa ve şubeye sahip bankası olduğunu belirten Çakar, “Tarım yine bizim ana misyonumuz olmaya devam edecek. Ancak biz diğer reel sektörü (sanayi), ticareti, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) özelikle de üretim, yatırım, ihracat ve istihdama katkıda bulunacak firmaları desteklemeyi de sürdüreceğiz” diye konuştu.